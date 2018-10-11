Аварию на "Союзе" в РФ квалифицировали как нарушение правил безопасности

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КИЕВ. 11 октября. УНН. Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту аварии пилотируемого корабля "Союз МС-10". Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ, передает УНН.

“Следственным отделом (на правах управления) Следственного комитета Российской Федерации на комплексе „Байконур“ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 216 УК РФ (нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее причинение крупного ущерба)”, — сообщили в Следкоме.

Отмечается, что для проведения расследования была создана следственная группа.

“Сейчас следователи проводят осмотр стартового комплекса, проводится выемка документации. Следственным путем устанавливаются причины произошедшего и лица, в результате действий которых произошла аварийная ситуация”, - отметили в комитете.

Напомним, 11 октября во время запуска ракеты “Союз” с космодрома Байконур в Казахстане произошла авария. После этого “Союз МС-10”, на борту которого находились два члена экипажа — российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг, — начал возвращаться на Землю в режиме баллистического спуска. Как сообщали в NASA, корабль ожидала “жесткая посадка”.

Как сообщал УНН, российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг, которые приземлились на Землю после аварии на ракете “Союз”, находятся в удовлетворительном состоянии.

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