NASA здійснило запуск зонду до Сонця
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Національне управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) в неділю здійснило запуск автоматичної станції Parker Solar Probe для вивчення Сонця. Місія стартувала з космодрому на мисі Канаверал, штат Флорида, передає УНН з посиланням на BBC.
Місія відправилась в космічну подорож за допомогою важкої ракети-носія Delta IV. Зонд налаштований стати найшвидшим рухомим штучним об’єктом в історії, пише видання.
Його дані обіцяють відкрити деякі існуючі таємниці про поведінку Сонця.
Нагадаємо, запуск Parker Solar Probe мав відбутись напередодні, проте був відкладений через “червоний” тривожний сигнал, який з’явився в останні хвилини перед зльотом.