NASA осуществило запуск зонда к Солнцу

Миссия отправилась в космическое путешествие с помощью тяжелой ракеты-носителя Delta IV. Зонд настроен стать самым быстрым подвижным искусственным объектом в истории, пишет издание.

Его данные обещают открыть некоторые существующие тайны о поведении Солнца.

Напомним, запуск Parker Solar Probe должен был произойти накануне, однако был отложен из-за "красного" тревожный сигнал, который появился в последние минуты перед взлетом.