NASA осуществило запуск зонда к Солнцу
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в воскресенье осуществило запуск автоматической станции Parker Solar Probe для изучения Солнца. Миссия стартовала с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида, передает УНН со ссылкой на BBC.
Миссия отправилась в космическое путешествие с помощью тяжелой ракеты-носителя Delta IV. Зонд настроен стать самым быстрым подвижным искусственным объектом в истории, пишет издание.
Его данные обещают открыть некоторые существующие тайны о поведении Солнца.
Напомним, запуск Parker Solar Probe должен был произойти накануне, однако был отложен из-за "красного" тревожный сигнал, который появился в последние минуты перед взлетом.