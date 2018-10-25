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В NASA показали, как Земля выглядит со стороны Солнца

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 октября. УНН. Космический аппарат Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Parker Solar Probe, который следует к Солнцу, 25 сентября сделал снимок Земли из космоса. Снимок был обнародован на сайте NASA в четверг, передает УНН.

На фото Земля - ​​это яркий, круглый объект, видимый в правой части изображения.

Снимок был сделан прибором WISPR (широкоформатный формирователь изображений), который является единственным инструментом на борту Solar Prober Parker, способным снимать изображения.

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При увеличении изображения Земли можно увидеть небольшой выступ с правой стороны: это Луна, выглядывает из-за Земли. В то время, когда было сделано изображение, Parker Solar Probe находился на расстоянии примерно в 27 млн миль (более 43 млн км) от Земли.

Полусферическая форма в середине правого изображения вспышкой объектива является общей особенностью при съемке ярких источников, вызванных отпечатками внутри системы объектива. В этом случае вспышка происходит из-за очень яркого свечения Земли.

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Некоторые из видимых объектов на изображении - например, Плеяды снизу слева от Земли, с правой стороны снимка, и два яркие объекта, Бетельгейзе и Беллатрикс, в нижней левой части изображения - выглядят удлиненными из-за отражения края прибора.

Напомним, 12 августа, NASA осуществило запуск автоматической станции Parker Solar Probe для изучения Солнца. Миссия стартовала с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида. Зонд, который в течение семи лет будет сближаться с Солнцем, должен подлететь к звезде на рекордно близкое расстояние - 6 млн км.

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