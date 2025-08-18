$41.340.11
Ексклюзив
13:19
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
11:50
Буде епохальним: міністр економіки про новий Трудовий кодекс
Ексклюзив
08:34
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
08:23
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку Photo
18 серпня, 03:44
Трамп: Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захочеPhoto
17 серпня, 18:51
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
Ексклюзив
17 серпня, 10:14
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
13:19
08:34
“У нас є незадоволені потреби ЗСУ”: очільник Міноборони пояснив, чому Україна не експортує зброю

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що Україна не експортує зброю через незадоволені потреби ЗСУ. Проте, країна готується до імплементації квазіекспорту, спільно з партнерами виробляючи зброю на безпечній території.

“У нас є незадоволені потреби ЗСУ”: очільник Міноборони пояснив, чому Україна не експортує зброю

Міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що законодавчої заборони на експорт української зброї немає, однак Україна її не експортує, тому що є є незадоволені потреби ЗСУ. Про це Шмигаль сказав під час презентації програми дій уряду, передає УНН.

Деталі

По-перше, немає законодавчої заборони, в нас експорт можливий. Друге, експорт не відбувається, тому що у нас є незадоволені потреби наших ЗСУ. Їх потрібно задовольнити власним виробником на 100% і після цього надлишок ми можемо обмінювати на ту зброю, яка нам потрібна. Або працювати з партнерами і тут вже у Defence City і в пропозиції, ініціативі Президента є елемент квазі експорту, коли ми будуємо спільно з партнерами на безпечній території виробництво, яке починає працювати зараз, і постачати основну масу своєї продукції для України

- сказав Шмигаль.

Він навів приклад, що 70-80% виробленого постачається для України, а решта залишається на складах партнерів, тому що їм також потрібно накопичувати зброю.

Цей варіант сьогодні фактично пропрацьований, ми готуємося до його імплементації. У нас вже є перші кроки у цьому напрямку. Відкрити просто експорт нашої продукції - це буде неправильно з усіх точок зору

- додав Шмигаль.

Нагадаємо

В Україні існує запит з боку оборонної промисловості на дозвіл експорту зброї, однак ухвалення такого рішення потребує комплексного розгляду на найвищому державному рівні.

Павло Башинський

