“У нас є незадоволені потреби ЗСУ”: очільник Міноборони пояснив, чому Україна не експортує зброю

Міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що законодавчої заборони на експорт української зброї немає, однак Україна її не експортує, тому що є є незадоволені потреби ЗСУ. Про це Шмигаль сказав під час презентації програми дій уряду, передає УНН.

Деталі

По-перше, немає законодавчої заборони, в нас експорт можливий. Друге, експорт не відбувається, тому що у нас є незадоволені потреби наших ЗСУ. Їх потрібно задовольнити власним виробником на 100% і після цього надлишок ми можемо обмінювати на ту зброю, яка нам потрібна. Або працювати з партнерами і тут вже у Defence City і в пропозиції, ініціативі Президента є елемент квазі експорту, коли ми будуємо спільно з партнерами на безпечній території виробництво, яке починає працювати зараз, і постачати основну масу своєї продукції для України - сказав Шмигаль.

Він навів приклад, що 70-80% виробленого постачається для України, а решта залишається на складах партнерів, тому що їм також потрібно накопичувати зброю.

Цей варіант сьогодні фактично пропрацьований, ми готуємося до його імплементації. У нас вже є перші кроки у цьому напрямку. Відкрити просто експорт нашої продукції - це буде неправильно з усіх точок зору - додав Шмигаль.

Нагадаємо

В Україні існує запит з боку оборонної промисловості на дозвіл експорту зброї, однак ухвалення такого рішення потребує комплексного розгляду на найвищому державному рівні.