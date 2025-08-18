"У нас есть неудовлетворенные потребности ВСУ": глава Минобороны объяснил, почему Украина не экспортирует оружие
Киев • УНН
Министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что Украина не экспортирует оружие из-за неудовлетворенных потребностей ВСУ. Однако страна готовится к имплементации квазиэкспорта, совместно с партнерами производя оружие на безопасной территории.
Министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что законодательного запрета на экспорт украинского оружия нет, однако Украина его не экспортирует, потому что есть неудовлетворенные потребности ВСУ. Об этом Шмыгаль сказал во время презентации программы действий правительства, передает УНН.
Детали
Во-первых, нет законодательного запрета, у нас экспорт возможен. Второе, экспорт не происходит, потому что у нас есть неудовлетворенные потребности наших ВСУ. Их нужно удовлетворить собственным производителем на 100% и после этого излишек мы можем обменивать на то оружие, которое нам нужно. Или работать с партнерами и здесь уже в Defence City и в предложении, инициативе Президента есть элемент квази экспорта, когда мы строим совместно с партнерами на безопасной территории производство, которое начинает работать сейчас, и поставлять основную массу своей продукции для Украины
Он привел пример, что 70-80% произведенного поставляется для Украины, а остальное остается на складах партнеров, потому что им также нужно накапливать оружие.
Этот вариант сегодня фактически проработан, мы готовимся к его имплементации. У нас уже есть первые шаги в этом направлении. Открыть просто экспорт нашей продукции - это будет неправильно со всех точек зрения
Напомним
В Украине существует запрос со стороны оборонной промышленности на разрешение экспорта оружия, однако принятие такого решения требует комплексного рассмотрения на высшем государственном уровне.