"У нас есть неудовлетворенные потребности ВСУ": глава Минобороны объяснил, почему Украина не экспортирует оружие

$41.340.11
48.310.13
ukenru
Эксклюзив
14:23 • 248 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
13:21 • 3340 просмотра
Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня
Эксклюзив
13:19 • 9060 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
11:50 • 15576 просмотра
Будет эпохальным: министр экономики о новом Трудовом кодексе
Эксклюзив
08:34 • 68653 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
18 августа, 08:23 • 79703 просмотра
Европейские страны ограничивают покупку недвижимости гражданами рф: какие страны в спискеPhoto
18 августа, 03:44 • 48429 просмотра
Трамп: Зеленский может почти немедленно закончить войну с Россией, если захочетPhoto
17 августа, 18:51 • 65971 просмотра
Коалиция желающих готова разместить силы сдерживания в Украине и взять под защиту небо и море - заявление
Эксклюзив
17 августа, 10:14 • 75499 просмотра
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 140753 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
4.8м/с
40%
749мм
Популярные новости
Сумы и область оказались под ударом рф дронами: появились детали о последствияхPhotoVideo18 августа, 07:20 • 39914 просмотра
Учебный год 2025-2026: как будет осуществляться обучение и когда ожидать каникул09:00 • 56833 просмотра
Будапешт обвиняет Украину в атаке на нефтепровод, Киев отвечаетVideo10:02 • 51120 просмотра
Верховный Суд поставил крест на делах акционеров банков, выводимых с рынка: что произошло10:51 • 37217 просмотра
Украина на финише: когда могут открыться переговорные кластеры с ЕС11:22 • 13516 просмотра
публикации
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
Эксклюзив
14:23 • 248 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
13:19 • 9062 просмотра
Верховный Суд поставил крест на делах акционеров банков, выводимых с рынка: что произошло10:51 • 37966 просмотра
Учебный год 2025-2026: как будет осуществляться обучение и когда ожидать каникул09:00 • 57638 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
Эксклюзив
08:34 • 68658 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Юлия Свириденко
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Вашингтон
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 54900 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли17 августа, 07:47 • 48302 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 82560 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 69866 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 181332 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Гривна
Крылатая ракета
Нефть
Строительство

"У нас есть неудовлетворенные потребности ВСУ": глава Минобороны объяснил, почему Украина не экспортирует оружие

Киев • УНН

 • 1034 просмотра

Министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что Украина не экспортирует оружие из-за неудовлетворенных потребностей ВСУ. Однако страна готовится к имплементации квазиэкспорта, совместно с партнерами производя оружие на безопасной территории.

"У нас есть неудовлетворенные потребности ВСУ": глава Минобороны объяснил, почему Украина не экспортирует оружие

Министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что законодательного запрета на экспорт украинского оружия нет, однако Украина его не экспортирует, потому что есть неудовлетворенные потребности ВСУ. Об этом Шмыгаль сказал во время презентации программы действий правительства, передает УНН.

Детали

Во-первых, нет законодательного запрета, у нас экспорт возможен. Второе, экспорт не происходит, потому что у нас есть неудовлетворенные потребности наших ВСУ. Их нужно удовлетворить собственным производителем на 100% и после этого излишек мы можем обменивать на то оружие, которое нам нужно. Или работать с партнерами и здесь уже в Defence City и в предложении, инициативе Президента есть элемент квази экспорта, когда мы строим совместно с партнерами на безопасной территории производство, которое начинает работать сейчас, и поставлять основную массу своей продукции для Украины

- сказал Шмыгаль.

Он привел пример, что 70-80% произведенного поставляется для Украины, а остальное остается на складах партнеров, потому что им также нужно накапливать оружие.

Этот вариант сегодня фактически проработан, мы готовимся к его имплементации. У нас уже есть первые шаги в этом направлении. Открыть просто экспорт нашей продукции - это будет неправильно со всех точек зрения

- добавил Шмыгаль.

Напомним

В Украине существует запрос со стороны оборонной промышленности на разрешение экспорта оружия, однако принятие такого решения требует комплексного рассмотрения на высшем государственном уровне.

Павел Башинский

ОбществоЭкономикаполитика
Defence City
Министерство обороны Украины
Вооруженные силы Украины
Владимир Зеленский
Украина
Денис Шмыгаль