"У нас есть неудовлетворенные потребности ВСУ": глава Минобороны объяснил, почему Украина не экспортирует оружие

Министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что законодательного запрета на экспорт украинского оружия нет, однако Украина его не экспортирует, потому что есть неудовлетворенные потребности ВСУ. Об этом Шмыгаль сказал во время презентации программы действий правительства, передает УНН.

Во-первых, нет законодательного запрета, у нас экспорт возможен. Второе, экспорт не происходит, потому что у нас есть неудовлетворенные потребности наших ВСУ. Их нужно удовлетворить собственным производителем на 100% и после этого излишек мы можем обменивать на то оружие, которое нам нужно. Или работать с партнерами и здесь уже в Defence City и в предложении, инициативе Президента есть элемент квази экспорта, когда мы строим совместно с партнерами на безопасной территории производство, которое начинает работать сейчас, и поставлять основную массу своей продукции для Украины