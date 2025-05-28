Запит на експорт озброєння є, але рішення має ухвалюватися на найвищому рівні - Мінекономіки

$41.680.11
47.310.02
ukenru
"Сіра" економія: юрист розповів про головні ознаки схем із дроблення бізнесу в торгівлі технікою
Ексклюзив
12:43 • 3542 перегляди

"Сіра" економія: юрист розповів про головні ознаки схем із дроблення бізнесу в торгівлі технікою

12:12 • 11111 перегляди

Генштаб підтвердив ураження важливих об'єктів російського ВПК у підмосков'ї та івановській області

10:11 • 18706 перегляди

Я готовий до тристоронньої зустрічі з Трампом і путіним - Зеленський

Ексклюзив
09:43 • 37626 перегляди

Прокуратура вимагає активізувати розслідування щодо головного юриста НБУ Зими

Ексклюзив
07:55 • 93148 перегляди

Галущенко про можливі плани рф перезапустити ЗАЕС: "Можуть призвести до непередбачуваних наслідків"

Ексклюзив
28 травня, 06:00 • 54656 перегляди

Посилення лімітів на перекази з картки на картку з червня: економіст спростував міфи та пояснив на кого це вплине

28 травня, 05:00 • 103510 перегляди

"Бетіс" - "Челсі": анонс фіналу Ліги конференцій

Ексклюзив
27 травня, 13:16 • 159985 перегляди

Зоозахисники заявляють про "експлуатацію" поросят у київській кав’ярні: що кажуть власники та поліція

Ексклюзив
27 травня, 11:19 • 112653 перегляди

Літо 2025 у кольорах та стилях: головні тренди інтер’єру

Ексклюзив
27 травня, 08:04 • 107793 перегляди

Одеса, Закарпаття та Волинь: експерт розповів про варіанти відпочинку

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
0м/с
90%
745мм
Популярнi новини

Атака безпілотників на москву: палає технопарк, "серйозних пошкоджень та постраждалих немає"

28 травня, 03:12 • 10491 перегляди

У Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні, загроза з Середземного залишається - ВМС

28 травня, 03:39 • 15857 перегляди

Трамп хоче прискорити відродження ядерної енергетики в США: підписано низку указів

07:26 • 43727 перегляди

На Сумському напрямку росіяни накопичують 50 тисяч військових - Зеленський

07:37 • 21180 перегляди

Зрада після майже 30 років разом: ексдружина Г'ю Джекмана розповіла деталі про причини розлучення

08:54 • 40869 перегляди
Публікації

"Бетіс" - "Челсі": анонс фіналу Ліги конференцій

28 травня, 05:00 • 103519 перегляди

Позов до Sony за право торгувати “сірою” технікою та побиття покупця: хто стоїть за мережею Stylus

27 травня, 15:12 • 121800 перегляди

Топ трендів випускної моди 2025: що актуально та скільки коштує

27 травня, 14:30 • 127689 перегляди

Зоозахисники заявляють про "експлуатацію" поросят у київській кав’ярні: що кажуть власники та поліція
Ексклюзив

27 травня, 13:16 • 159988 перегляди

Ризик у подарунок: як техніка з "сірого" ринку стає троянським конем у вашому персональному користуванні

26 травня, 16:32 • 234566 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Олег Синєгубов

Фрідріх Мерц

Франк-Вальтер Штайнмаєр

Олексій Чернишов

Ліндсі Грем

Актуальні місця

Білий дім

Харківська область

Київ

Курська область

Кіровоградська область

Реклама
УНН Lite

Зрада після майже 30 років разом: ексдружина Г'ю Джекмана розповіла деталі про причини розлучення

08:54 • 41156 перегляди

Привид у Беверлі-Гіллз: Періс Гілтон налякана тим, що її дворічний син бачить містичних істот

27 травня, 17:27 • 38090 перегляди

HBO офіційно представило акторів, які заграють Гаррі Поттера, Герміону і Рона у новому серіалі

27 травня, 16:05 • 43969 перегляди

Jia Jia і De De: гонконзьким панденятам-близнюкам на конкурсі обрали імена

27 травня, 09:48 • 112425 перегляди

American Music Awards 2025: тріумф Біллі Айліш та список переможців

27 травня, 08:52 • 112563 перегляди
Актуальне

Шахед-136

9K720 Iskander

Кх-59

«Калібр» (сімейство ракет)

Залізний купол

Запит на експорт озброєння є, але рішення має ухвалюватися на найвищому рівні - Мінекономіки

Київ • УНН

 • 702 перегляди

В Мінекономіки заявили, що існує запит на експорт зброї від оборонної промисловості. Рішення потребує розгляду на рівні РНБО, Ставки, щоб не підірвати постачання для ЗСУ.

Запит на експорт озброєння є, але рішення має ухвалюватися на найвищому рівні - Мінекономіки

В Україні існує запит з боку оборонної промисловості на дозвіл експорту зброї, однак ухвалення такого рішення потребує комплексного розгляду на найвищому державному рівні. Про це повідомив заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка під час конференції  "Експорт в умовах війни: виклики та можливості", передає УНН.

Деталі 

Відповідаючи на запитання журналістів щодо можливості експорту зброї, Качка наголосив, що такий запит існує й є абсолютно легітимним, але потребує глибокої координації з питань безпеки.

Ну він колись буде…Всі дуже добре чують запит в індустрії на відкриття експорту. Тобто нема такого, що там хтось пішов в глуху оборону і там: "Ні, ми не чуємо, не знаємо, а хто це?". Абсолютно чесний запит від виробників, що в їхніх спроможностей більше, ніж замовлення в нас є

- зазначив Качка.

Продаж санкційного майна з онлайн-аукціонів приніс державі 2 млрд грн за рік - Мінекономіки22.05.25, 12:02 • 2012 переглядiв

Водночас, за словами Качки, навіть попри готовність галузі, рішення про відкриття експорту зброї має ухвалюватися з урахуванням складної безпекової ситуації.

Нам потрібно розвивати виробничі потужності і закордоном, і так далі. Тобто, це все відбувається в контексті. Запит існує там на на порядку денному: як це зробити, коли найзручніше, як не підірвати ті постачання, які потрібні тут і зараз для Збройних сил України

- зазначив Качка.

Він також підкреслив, що хоча формально частина повноважень може належати Міністерству економіки, на практиці такі рішення мають ухвалюватися на рівні РНБО, Ставки або інших вищих органів влади.

Я думаю, що той запит, який є від від індустрії, він легітимний, просто він дуже чітко для всіх проіндикований, так, що наші виробники в деяких сферах, мають виробничих потужностей достатньо для того, щоб ще експортувати і це допомагатиме їм розвантаження

- додав заступник міністра.

Нагадаємо

Головною проблемою економіки України є різке скорочення експорту через втрату металургійних підприємств. 

Головна проблема в експорті в нашій економіці, очевидно, це зменшення взагалі обсягів експорту номінально: і в грошах, і в тоннах. І тут треба розуміти, що головне падіння - це металургія. Ми втратили 3/4 нашої металургії

- заявив заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка

Україна стала світовим лідером з імпорту зброї: що показав новий звіт SIPRI10.03.25, 08:59 • 50027 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Економіка
Рада національної безпеки і оборони України
Збройні сили України
Україна
Brent
$64.08
Bitcoin
$108,932.10
S&P 500
$5,915.20
Tesla
$359.54
Газ TTF
$36.99
Золото
$3,337.45
Ethereum
$2,658.13