Запит на експорт озброєння є, але рішення має ухвалюватися на найвищому рівні - Мінекономіки

В Україні існує запит з боку оборонної промисловості на дозвіл експорту зброї, однак ухвалення такого рішення потребує комплексного розгляду на найвищому державному рівні. Про це повідомив заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка під час конференції "Експорт в умовах війни: виклики та можливості", передає УНН.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо можливості експорту зброї, Качка наголосив, що такий запит існує й є абсолютно легітимним, але потребує глибокої координації з питань безпеки.

Ну він колись буде…Всі дуже добре чують запит в індустрії на відкриття експорту. Тобто нема такого, що там хтось пішов в глуху оборону і там: "Ні, ми не чуємо, не знаємо, а хто це?". Абсолютно чесний запит від виробників, що в їхніх спроможностей більше, ніж замовлення в нас є

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Водночас, за словами Качки, навіть попри готовність галузі, рішення про відкриття експорту зброї має ухвалюватися з урахуванням складної безпекової ситуації.

Нам потрібно розвивати виробничі потужності і закордоном, і так далі. Тобто, це все відбувається в контексті. Запит існує там на на порядку денному: як це зробити, коли найзручніше, як не підірвати ті постачання, які потрібні тут і зараз для Збройних сил України

Він також підкреслив, що хоча формально частина повноважень може належати Міністерству економіки, на практиці такі рішення мають ухвалюватися на рівні РНБО, Ставки або інших вищих органів влади.

Я думаю, що той запит, який є від від індустрії, він легітимний, просто він дуже чітко для всіх проіндикований, так, що наші виробники в деяких сферах, мають виробничих потужностей достатньо для того, щоб ще експортувати і це допомагатиме їм розвантаження