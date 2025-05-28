Запрос на экспорт вооружения есть, но решение должно приниматься на самом высоком уровне - Минэкономики

В Украине существует запрос со стороны оборонной промышленности на разрешение экспорта оружия, однако принятие такого решения требует комплексного рассмотрения на высшем государственном уровне. Об этом сообщил заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка во время конференции "Экспорт в условиях войны: вызовы и возможности", передает УНН.

Отвечая на вопросы журналистов о возможности экспорта оружия, Качка подчеркнул, что такой запрос существует и является абсолютно легитимным, но требует глубокой координации по вопросам безопасности.

Ну он когда-нибудь будет…Все очень хорошо слышат запрос в индустрии на открытие экспорта. То есть нет такого, что там кто-то ушел в глухую оборону и там: "Нет, мы не слышим, не знаем, а кто это?". Абсолютно честный запрос от производителей, что у их возможностей больше, чем заказов у нас есть

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В то же время, по словам Качки, даже несмотря на готовность отрасли, решение об открытии экспорта оружия должно приниматься с учетом сложной ситуации с безопасностью.

Нам нужно развивать производственные мощности и за рубежом, и так далее. То есть это все происходит в контексте. Запрос существует там на повестке дня: как это сделать, когда удобнее, как не подорвать те поставки, которые нужны здесь и сейчас для Вооруженных сил Украины