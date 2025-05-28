Запрос на экспорт вооружения есть, но решение должно приниматься на самом высоком уровне - Минэкономики
Киев • УНН
В Минэкономики заявили, что существует запрос на экспорт оружия от оборонной промышленности. Решение требует рассмотрения на уровне СНБО, Ставки, чтобы не подорвать поставки для ВСУ.
В Украине существует запрос со стороны оборонной промышленности на разрешение экспорта оружия, однако принятие такого решения требует комплексного рассмотрения на высшем государственном уровне. Об этом сообщил заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка во время конференции "Экспорт в условиях войны: вызовы и возможности", передает УНН.
Детали
Отвечая на вопросы журналистов о возможности экспорта оружия, Качка подчеркнул, что такой запрос существует и является абсолютно легитимным, но требует глубокой координации по вопросам безопасности.
Ну он когда-нибудь будет…Все очень хорошо слышат запрос в индустрии на открытие экспорта. То есть нет такого, что там кто-то ушел в глухую оборону и там: "Нет, мы не слышим, не знаем, а кто это?". Абсолютно честный запрос от производителей, что у их возможностей больше, чем заказов у нас есть
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В то же время, по словам Качки, даже несмотря на готовность отрасли, решение об открытии экспорта оружия должно приниматься с учетом сложной ситуации с безопасностью.
Нам нужно развивать производственные мощности и за рубежом, и так далее. То есть это все происходит в контексте. Запрос существует там на повестке дня: как это сделать, когда удобнее, как не подорвать те поставки, которые нужны здесь и сейчас для Вооруженных сил Украины
Он также подчеркнул, что хотя формально часть полномочий может принадлежать Министерству экономики, на практике такие решения должны приниматься на уровне СНБО, Ставки или других высших органов власти.
Я думаю, что тот запрос, который есть от индустрии, он легитимный, просто он очень четко для всех проиндицирован, да, что наши производители в некоторых сферах, имеют производственных мощностей достаточно для того, чтобы еще экспортировать и это будет помогать им разгрузку
Напомним
Главной проблемой экономики Украины является резкое сокращение экспорта из-за потери металлургических предприятий.
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