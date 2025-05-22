Продажа санкционного имущества с онлайн-аукционов принесла государству 2 млрд грн за год - Минэкономики

За год работы онлайн-аукционов по продаже санкционного имущества в системе Прозорро государство получило более 2 млрд грн. Все средства от продажи поступили в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии, сообщает УНН со ссылкой на Министерство экономики Украины.

Детали

За год состоялось шесть успешных продаж санкционного имущества. Стоимость активов по итогам торгов выросла почти вдвое.

Более 2 миллиардов гривен, которые государство уже получило от продажи санкционного имущества - это пример того, как инструменты санкционной политики работают на экономику - подчеркнула первая вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Лоты по продаже санкционного имущества, реализованные на онлайн-аукционах:

• Квартира и камнеобрабатывающее предприятие "Каштан" коллаборациониста Владимира Сальдо;

• Квартира и агрокомпания "Инвестагро" российского олигарха Михаила Шелкова;

• завод по производству упаковки "ПентоПак" российско-греческого олигарха Ивана Саввиди;

• газобетонный завод "Аэрок" российского олигарха Андрея Молчанова.

Как указано, самым дорогим проданным через онлайн-аукцион активом стал "Аэрок": за него победитель заплатил почти 1 млрд 900 млн грн. В то же время наибольшим спросом пользовалась конфискованная квартира Сальдо в Одессе: за нее боролись 9 участников.

Организатором торгов является Фонд госимущества Украины.

Напомним

Правительство утвердило условия продажи компании "Аэрок", которая принадлежала подсанкционному российскому олигарху Андрею Молчанову, в октябре прошлого года.

Квартиру Владимира Сальдо, площадью почти 130 м кв. находящуюся неподалеку от пляжа Аркадия в Одессе, ФГИУ выставил на торги в мае прошлого года со стартовой ценой почти 1,9 млн гривен. В результате конкуренции с 9 участниками ее финальная стоимость достигла более 2,9 млн гривен.