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У "Прозорро.Продажі" відбулися успішні аукціони з продажу квартир колаборантів Сальдо і Шелкова

У "Прозорро.Продажі" відбулися успішні аукціони з продажу квартир колаборантів Сальдо і Шелкова

Київ • УНН

 • 23520 перегляди

Дві конфісковані квартири, що належать російським олігархам і колабораціоністам Михайлу Шелкову і Володимиру Бальдо, були успішно продані на аукціоні ProZorro.Сума продажу склала понад 6,9 млн грн, виручені кошти надійшли до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

21 травня 2024 року в державній електронній торговій системі "Прозорро.Продажі" відбулися перші онлайн-аукціони з продажу конфіскованих квартир колаборантів, оголошені Фондом держмайна (ФДМУ). Про це повідомила пресслужба "Прозорро.Продажі", передає УНН.

Деталі

За словами СЕО "Прозорро.Продажі" Сергія Бута, торги з реалізації майна одного з російських олігархів та колаборанта відбулися вперше в системі "Прозорро.Продажі", яка дозволяє у прозорий та відкритий спосіб продавати всі активи, повʼязані з країною-агресором.

Він зауважив, що це повторні торги з продажу квартир, на яких вартість об’єктів є вдвічі зниженою. Попри це, загалом 11 учасників прийшли змагатися за санкційне майно.

Конкуренція учасників на торгах дозволила підвищити стартову ціну, і після укладання угод за результатами онлайн-аукціонів до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії надійде понад 6.9 млн гривень

прокоментував Бут.

Доповнення

Вартість квартири, що належала Михайлу Шелкову, стартувала на торгах з майже 3,8 млн гривень. За неї змагалося два учасники, найвищою стала ставка понад 4 млн гривень. Чотирикімнатне житло площею 175,5 м кв. знаходиться у будинку із закритою територією у Приморському районі Одеси.

Квартиру Володимира Сальдо ФДМУ виставив на торги зі стартовою ціною майже 1,9 млн гривень. В результаті конкуренції з 9 учасників її фінальна вартість склала понад 2,9 млн гривень. Нерухомість площею майже 130 м кв. знаходиться неподалік пляжу Аркадія в Одесі.

росія почала стверджувати, що Україна намагалася отруїти колаборантів пасічника та сальдо19.02.24, 17:12 • 23076 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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