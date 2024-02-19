росія почала стверджувати, що Україна намагалася отруїти колаборантів пасічника та сальдо
Київ • УНН
росія звинуватила Україну в отруєнні окупаційних чиновників, намагаючись обговорити ці звинувачення на сесії Організації із заборони хімічної зброї, яка відбудеться 4–5 березня у Гаазі
російська влада звинувачує Україну у отруєнні представників окупаційної влади та хоче обговорити це у Гаазі. Про це заявляє російське міноборони, передає УНН.
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росія заявляє про отруєння очільника окупаційної адміністрації в так званій "лнр" леоніда пасічника та Херсонщини володимира сальдо. російська влада стверджує, що ці отруєння — приклади використання Україною хімічної зброї.
За твердженням представників міноборони рф, пасічника отруїли 5 грудня 2023 року фенольними сполуками. Вказується, що подібні речовини впливають на печінку — вона зазнає пошкоджень, як за дерматиту і гепатиту.
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Ще один постраждалий від отруєння, начебто здійсненого українцями, - володимир сальдо, який ледь вижив у серпні 2022 року.
У російському міноборони також стверджують, що інших "високопоставлених посадових осіб" теж намагались отруїти. Про кого саме йдеться — невідомо.
російська влада планує показати зібрану інформацію на 105-ій сесії Організації із заборони хімічної зброї, яка відбудеться 4–5 березня у Гаазі. У звіті, який презентували на брифінгу, розповідають про начебто приклади використання Україною заборонених хімічних речовин. У якості доказів наводять дані про засоби хімічного захисту, отриманні від країн Заходу.
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