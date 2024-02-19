россия начала утверждать, что Украина пыталась отравить коллаборационистов пасечника и сальдо

российские власти обвиняют Украину в отравлении представителей оккупационной власти и хотят обсудить это в Гааге. Об этом заявляет российское минобороны, передает УНН.

Детали

россия заявляет об отравлении главы оккупационной администрации в так называемой "лнр" леонида пасечника и Херсонщины владимира сальдо. Российские власти утверждают, что эти отравления - примеры использования Украиной химического оружия.

По утверждению представителей минобороны рф, пасечника отравили 5 декабря 2023 года фенольными соединениями. Указывается, что подобные вещества влияют на печень - она подвергается повреждениям, как при дерматите и гепатите.

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Еще один пострадавший от отравления, якобы совершенного украинцами, - владимир сальдо, который едва выжил в августе 2022 года.

В российском минобороны также утверждают, что других "высокопоставленных должностных лиц" тоже пытались отравить. О ком именно идет речь - неизвестно.

российские власти планируют показать собранную информацию на 105-й сессии Организации по запрещению химического оружия, которая состоится 4-5 марта в Гааге. В отчете, который презентовали на брифинге, рассказывают о якобы примерах использования Украиной запрещенных химических веществ. В качестве доказательств приводят данные о средствах химической защиты, полученные от стран Запада.

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