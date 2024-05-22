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В " Прозорро.Продажи " состоялись успешные аукционы по продаже квартир коллаборантов Сальдо и Шелкова
Две конфискованные квартиры, принадлежащие российским олигархам и коллаборационистам Михаилу Шелкову и Владимиру Бальдо, были успешно проданы на аукционе ProZorro. Сумма продажи составила более 6,9 млн грн, вырученные средства поступили в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.
Россия в одностороннем порядке решила изменить морскую границу с Литвой и Финляндией в Балтийском море
Россия в одностороннем порядке изменила морские границы с Литвой и Финляндией в Балтийском море, пересмотрев географические координаты островов и прибрежных районов.
Reuters: Ирландия намерена признать Палестинское государство
Ирландия намерена объявить о признании Палестины государством в среду, 22 мая.
Финляндия укрепляет свою границу на востоке
Финляндия усиливает пограничный контроль вдоль своей 130-мильной границы с Россией и будет отказывать во въезде мигрантам из России, обвиняя Россию в организации притока просителей убежища.
Букеровскую премию получила немка Дженни Эрпенбек
Немецкая писательница Дженни Эрбенбек получила Международную Букеровскую премию за свой роман 1980-х годов "Кайрос" о разрушительных отношениях между молодой женщиной и пожилым мужчиной в Восточном Берлине, разделив приз в размере 50 000 фунтов стерлингов с переводчиком Майклом Хоффманом.
Госспецсвязи: злоумышленники могут активировать мошеннические схемы с использованием систем дистанционного банковского обслуживания
Cert-ua предупреждает о повышенном риске кибератак на бухгалтеров и потенциальных мошеннических схемах с использованием систем дистанционного банковского обслуживания, призывая предприятия срочно усилить меры кибербезопасности рабочих мест бухгалтеров.
Россияне атаковали "шахедами" энергетические объекты городов Шостки и Конотопа на Сумщине
Российские войска атаковали энергетические объекты в городах Шостка в Конотоп Сумской области с помощью ударных беспилотников типа "Шахид", что привело к перебоям в подаче электроэнергии.
Усик и Фьюри проведут бой-реванш за три основных пояса в супертяжелом весе
Тайсон Фьюри намерен провести матч-реванш с Александром Усиком в октябре 2023 года за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе после поражения в их первом бою.
В июле Украина получит первые выплаты от прибылей замороженных активов РФ
Украина получит первые выплаты из прибыли от замороженных российских активов в ЕС начиная с июля 2024 года, выплаты будут производиться каждые два года.
Украинцам следует готовиться к отключениям электроэнергии зимой из-за увеличения потребления электроэнергии
Украинцам следует готовиться к графикам отключения электроэнергии не только летом, но и зимой из-за увеличения потребления электроэнергии в холодное время года, предупредил председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.