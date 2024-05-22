В " Прозорро.Продажи " состоялись успешные аукционы по продаже квартир коллаборантов Сальдо и Шелкова

21 мая 2024 года в государственной электронной торговой системе "Прозорро.Продажи " состоялись первые онлайн-аукционы по продаже конфискованных квартир коллаборантов, объявленные Фондом госимущества (ФГИУ). Об этом сообщила пресс служба "Прозорро.Продажи", передает УНН.

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По словам СЕО " Прозорро.Продажи " Сергея Бута, торги по реализации имущества одного из российских олигархов и коллаборанта состоялись впервые в системе "Прозорро.Продажи", которая позволяет прозрачным и открытым способом продавать все активы, связанные со страной-агрессором.

Он отметил, что это повторные торги по продаже квартир, на которых стоимость объектов вдвое снижена. Несмотря на это, в общей сложности 11 участников пришли соревноваться за санкционное имущество.

Конкуренция участников на торгах позволила повысить стартовую цену, и после заключения сделок по результатам онлайн-аукционов в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии поступит более 6.9 млн гривен прокомментировал Бут.

Дополнение

Стоимость квартиры, принадлежавшей Михаилу Шелкову, стартовала на торгах с почти 3,8 млн гривен. За нее соревновалось два участника, самой высокой стала ставка более 4 млн гривен. Четырехкомнатное жилье площадью 175,5 м кв. находится в доме с закрытой территорией в Приморском районе Одессы.

Квартиру Владимира Сальдо ФГИУ выставил на торги со стартовой ценой почти 1,9 млн гривен. В результате конкуренции из 9 участников ее финальная стоимость составила более 2,9 млн гривен. Недвижимость площадью почти 130 м кв. находится недалеко от пляжа Аркадия в Одессе.

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