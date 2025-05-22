Продаж санкційного майна з онлайн-аукціонів приніс державі 2 млрд грн за рік - Мінекономіки
Київ • УНН
За рік онлайн-аукціони Прозорро принесли державі понад 2 млрд грн від продажу конфіскованого майна. Кошти пішли у Фонд ліквідації наслідків збройної агресії, вартість активів зросла майже вдвічі.
За рік роботи онлайн-аукціонів з продажу санкційного майна в системі Прозорро держава отримала понад 2 млрд грн. Усі кошти з продажу надійшли до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, повідомляє УНН з посиланням на Міністерство економіки України.
Деталі
За рік відбулося шість успішних продажів санкційного майна. Вартість активів за підсумками торгів зросла майже вдвічі.
Понад 2 мільярди гривень, які держава вже отримала від продажу санкційного майна - це приклад того, як інструменти санкційної політики працюють на економіку
Лоти з продажу санкційного майна, реалізовані на онлайн-аукціонах:
• Квартира та каменеобробне підприємство "Каштан" колаборанта Володимира Сальдо;
• Квартира та агрокомпанія "Інвестагро" російського олігарха Михайла Шелкова;
• завод з виробництва упаковки "ПентоПак" російсько-грецького олігарха Івана Саввіді;
• газобетонний завод "Аерок" російського олігарха Андрія Молчанова.
Як вказано, найдорожчим проданим через онлайн-аукціон активом став "Аерок": за нього переможець сплатив майже 1 млрд 900 млн грн. Водночас найбільшим попитом користувалася конфіскована квартира Сальдо в Одесі: за неї змагалися 9 учасників.
Організатором торгів є Фонд держмайна України.
Нагадаємо
Уряд затвердив умови продажу компанії "Аерок", яка належала підсанкційному російському олігарху Андрію Молчанову, у жовтні минулого року.
Квартиру Володимира Сальдо, площею майже 130 м кв. що знаходиться неподалік пляжу Аркадія в Одесі, ФДМУ виставив на торги у травні минулого року зі стартовою ціною майже 1,9 млн гривень. У результаті конкуренції з 9 учасників її фінальна вартість сягнула понад 2,9 млн гривень.