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У НАБУ немає чітких доказів на доведення порушень УЗ під час тендерної закупівлі пального - САП

Київ • УНН

 • 5589 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Представники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили про те, що детективи НАБУ не здобули чітких доказів вчинення кримінального правопорушення під час тендерної закупівлі "Укрзалізницею" дизпалива. Про це пишуть “Наші гроші”, передає УНН.

У НАБУ немає чітких доказів на доведення порушень УЗ під час тендерної закупівлі пального - САП

Так, процесуальний керівник у кримінальному провадженню № 5201600000000330 листом від 19 грудня 2016 року повідомив детективам, що “під час розслідування не здобуто... чітких доказів вчинення кримінального правопорушення, які б дозволяли довести винуватість особи в суді відповідно до критерію “поза розумним сумнівом”.

Йдеться, зокрема, про кримінальне провадження, яке НАБУ розслідувало за фактом закупівлі дизельного палива від фірми “Вог аеро джет”, що мала місце 29 березня 2016 року.

Позиція прокурора САП полягає у необхідності закриття кримінального провадження НАБУ. Ґрунтується вона на тому, що детективи бюро безпідставно звинувачують посадовців УЗ у начебто прийнятті рішення про підвищення ціни за тендером без законних на те підстав.

У САП наголошують, що додаткова угода до тендеру, яку в НАБУ рахують незаконною, згідно вимог Цивільного кодексу є законною доти, доки немає відповідного рішення суду. А оскаржена до суду вони ніким не була.

“Ст. 204 Цивільного кодексу України встановлено презумпцію правомірності правочину; відповідно до її положень, правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним. Матеріалами досудового розслідування наявність жодної із підстав недійсності укладеної між "Вог Аеро Джет“ та ДП "Укрзалізничпостач“ додаткової угоди в силу прямих вимог закону (тобто її нікчемності), визначених ст. 219-228 Цивільного кодексу, не підтверджується. За таких обставин додаткова угода може бути визнана лише оспорюваним правочином, і єдиною можливістю доведення неправомірності залишається визнання її недійсності у суді.

Водночас, незважаючи на наявність безпосередньої вказівки процесуального прокурора, яка в силу положень ч.4 ст.40 КПК України є обов’язковою для виконання, передбачених цивільним процесуальним законом та п.13 ч.1 ст.17 закону про НАБУ заходів до визнання цієї угоди недійсною працівниками Бюро не вжито”, — йдеться у повідомленні.

У САП додають: під час досудового розслідування не здобуто достатніх доказів умислу службових осіб філії “Укрзалізниці” та “Вог Аеро Джет”, яке згідно версії детективів виступає фактичним вигодонабувачем від вчинення кримінального правопорушення, на розкрадання ними грошей усупереч вимогам закону, у тому числі наявності у них корисливих мети та мотиву, які є обов’язковими додатковими ознаками суб’єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України.

“Докази недоведення відповідальними службовими особами філії до відома членів комітету з конкурсних торгів інформації про ситуацію з ринковими цінами на товар та маніпулювання із ціновими довідками ДП "Держзовнішінформ", на які посилаються детективи у скарзі, є недостатніми для належного доказування вищевказаних обставин”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, в “Укрзалізниці” повідомили, що купують пальне у WOG за цінами нижче середньо ринкових.

Також нагадаємо, 2016 рік УЗ завершили з прибутком понад 300 млн. грн. За даними залізничників — це вдалося завдяки економії на закупівлях дизельного пального.

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