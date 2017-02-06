У НАБУ нет четких доказательств нарушений УЗ во время тендерной закупки горючего - САП

Так, процессуальный руководитель в уголовном производстве № 5201600000000330 письмом от 19 декабря 2016 г. сообщил детективам, что "в ходе расследования не получено... четких доказательств совершения уголовного преступления, позволяющих доказать виновность лица в суде в соответствии с критерием "вне разумного сомнения" .

Речь идет об уголовном производстве, которое НАБУ расследовало по факту закупки дизельного топлива от компании "Вог аэро джет", которая имела место 29 марта 2016 г.

Позиция прокурора САП состоит в необходимости закрытия уголовного производства НАБУ. Основывается она на том, что детективы бюро безосновательно обвиняют должностных лиц УЗ в якобы принятии решения о повышении цены по тендеру без законных на то оснований.

В САП отмечают, что дополнительное соглашение к тендеру, которое в НАБУ считают незаконным, согласно требованиям Гражданского кодекса является законным до тех пор, пока нет соответствующего решения суда. А обжаловано в суд оно никем не было.

"Ст. 204 Гражданского кодекса Украины установлено презумпцию правомерности сделки; в соответствии с положениями, сделка является правомерной, если ее недействительность прямо не установлена ​​законом или если она не признана судом недействительной. Материалами досудебного расследования наличие одного из оснований недействительности заключенного между "Вог Аэро Джет" и ГП "Укрзализнычпостач" дополнительного соглашения в силу прямых требований закона (т.е. ее ничтожности), определенных ст. 219-228 Гражданского кодекса, не подтверждается. При таких обстоятельствах дополнительное соглашение может быть признано только оспариваемой сделкой, и единственной возможностью доказательства неправомерности остается признание ее недействительности в суде.

В то же время, несмотря на наличие прямого указания процессуального прокурора, которое в силу положений ч.4 ст.40 УПК Украины является обязательным для выполнения, предусмотренных гражданским процессуальным законом и п.13 ч.1 ст.17 закона о НАБУ мероприятий по признанию этой сделки недействительной работниками Бюро не принято", - говорится в сообщении.

В САП добавляют: во время досудебного расследования не получено достаточных доказательств умысла должностных лиц филиала "Укрзализныци" и "Вог Аэро Джет", которое согласно версии детективов выступает фактическим выгодоприобретателем от совершения уголовного преступления по хищению ими денег вопреки требованиям закона, в том числе наличия у них корыстных целей и мотива, которые являются обязательными дополнительными признаками субъективной стороны уголовного преступления, предусмотренного ст. 191 УК Украины.

"Доказательства недоведения ответственными должностными лицами филиала до ведома членов комитета по конкурсным торгам информации о ситуации с рыночными ценами на товар и манипулирования с ценовыми справками ГП "Госвнешинформ", на которые ссылаются детективы в жалобе, являются недостаточными для надлежащего доказывания вышеуказанных обстоятельств", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УНН, в "Укрзализныце" сообщили, что покупают топливо у WOG по ценам ниже среднерыночных.

Также напомним, 2016 год УЗ завершила с прибылью более 300 млн нрн. По данным железнодорожников - это удалось благодаря экономии на закупках дизельного топлива.