У МВС ініціювали посилення відповідальності за "мінування"

КИЇВ. 25 червня. УНН. Міністерство внутрішніх справ пропонує переглянути алгоритм дій поліцейських під час реагування на повідомлення про мінування. Крім цього, планується ініціювати зміни до Кримінального кодексу України для посилення відповідальності за скоєння завідомо неправдивих злочинів. Про це повідомив департамент комунікації МВС України, передає УНН.