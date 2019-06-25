У МВС ініціювали посилення відповідальності за "мінування"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Міністерство внутрішніх справ пропонує переглянути алгоритм дій поліцейських під час реагування на повідомлення про мінування. Крім цього, планується ініціювати зміни до Кримінального кодексу України для посилення відповідальності за скоєння завідомо неправдивих злочинів. Про це повідомив департамент комунікації МВС України, передає УНН.
Вказано, що до Нацполіції України все частіше надходять повідомлення про фейкові мінування різних об’єктів. Реагують правоохоронці на всі без виключення оперативно.
"На час перевірки інформації про загрозу тимчасово блокується діяльність вказаних закладів, через що громадяни зазнають неабияких незручностей, а підприємства — величезних збитків", - пояснили у МВС.
"Через масові повідомлення про мінування тих чи інших об'єктів у столиці та інших регіонах країни за останній час, ми ініціюємо підготовку проекту змін до наших внутрішніх правових актів, які уточнюють регламент реагування органів правопорядку на такі повідомлення. Також готуємо зміни до Кримінального Кодексу для посилення відповідальності за такі повідомлення. У ряді випадків запропонуємо збільшити термін кримінальної відповідальності та обмеження волі на строк більше шести років, а також передбачити додатково конфіскацію майна в таких випадках", - зазначив директор Департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко.
Він наголосив, що частіше повідомлення про мінування надходять від ботів із Росії та непідконтрольних територій на сході України. За допомогою IP-телефонів та інтернету розсилаються анонімні повідомлення, але є також випадки, коли й громадяни України вирішують дезінформувати про мінування, за що залучаються до кримінальної відповідальності.
У МВС додали, що Кримінальний кодекс України містить окрему статтю 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності), яка передбачає до шести років позбавлення волі.
Нагадаємо, з початку червня в Україні було понад 100 випадків неправдивих повідомлень про замінування.