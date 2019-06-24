З початку червня в Україні зафіксували понад 100 випадків "мінувань"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. З початку червня в Україні було понад 100 випадків неправдивих повідомлень про замінування. Про це повідомив заступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін у Facebook, передає УНН.
"Мінування по всій Україні продовжуються. З початку цього місяця вже було більш ніж 100 випадків мінувань по всій Україні, які не справдилися", - написав Золотухін.
Він заявив, що "є усі підстави говорити, що відбувається систематична діяльність по дестабілізації ситуації в Україні".
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Крім того, за його інформацією, сьогодні в 11:10 "надійшло чергове повідомлення про замінування (ТРЦ - ред.) Ocean Plaza - Оушен Плаза" у Києві.
"На третьому фото ви можете бачити як охоронці ТРЦ заблокували усі виходи, окрім однієї двері, чим створили великий корок з біля 100 людей на виході. Серед них і маленькі діти...
Якби хтось проніс до ТРЦ бодай маленьку петарду, розміром з сірникову коробочку, від її хлопку могла б зчинитися паніка, що загрожувала б життю людей. Діток просто затоптали б у дверях", - зазначив Золотухін.
У зв'язку з цим він закликав ДСНС України провести навчання з персоналом охорони торговельно-розважальних центрів.
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Нагадаємо, у Києві за три місяці 2019 року затримали 49 псевдомінерів.