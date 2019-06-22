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У Херсоні "Гройсман" повідомив про мінування аеропорту

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 червня. УНН. Вчора, 21 червня, до поліції Херсона надійшло повідомлення про мінування аеропорту. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

У Херсоні "Гройсман" повідомив про мінування аеропорту

Повідомлення надійшло електронною поштою з адреси “Гройсман”.

Невідомий повідомив про мінування міжнародного аэропорту “Херсон” та залізничного вокзалу.

Правоохоронці перевірили об’єкти. Вибухівки не виявили.

Розпочато досудове розслідування за ст. 259 КК України (неправдиве повідомлення про мінування).

Варто нагадати, що напередодні, п’ять станцій столичного метрополітену закрили на вхід та вихід, як і одну пересадку між станціями, через повідомлення про замінування.

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