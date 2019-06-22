В Херсоне "Гройсман" сообщил о минировании аэропорта
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Вчера, 21 июня, в полицию Херсона поступило сообщение о минировании аэропорта. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Сообщение поступило по электронной почте с адреса “Гройсман”.
Неизвестный сообщил о минировании международного аэропорта “Херсон” и железнодорожного вокзала.
Правоохранители проверили объекты. Взрывчатки не обнаружили.
Начато досудебное расследование по ст. 259 УК Украины (ложное сообщение о минировании).
Стоит напомнить, что накануне, пять станций столичного метрополитена закрыли на вход и выход, как и одну пересадку между станциями, из-за сообщения о заминировании.