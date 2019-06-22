В Херсоне "Гройсман" сообщил о минировании аэропорта

Сообщение поступило по электронной почте с адреса “Гройсман”.

Неизвестный сообщил о минировании международного аэропорта “Херсон” и железнодорожного вокзала.

Правоохранители проверили объекты. Взрывчатки не обнаружили.

Начато досудебное расследование по ст. 259 УК Украины (ложное сообщение о минировании).

Стоит напомнить, что накануне, пять станций столичного метрополитена закрыли на вход и выход, как и одну пересадку между станциями, из-за сообщения о заминировании.