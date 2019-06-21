Ще чотири станції столичного метро закрили через загрозу вибуху
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Ще чотири станції столичного метрополітену закрили на вхід та вихід, як і одну пересадку між станціями, через повідомлення про замінування, натомість станція "Хрещатик" відновила роботу після перевірки аналогічного повідомлення. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу КП "Київський метрополітен".
"Станції "Олімпійська", "Печерська", "Гідропарк", "Золоті ворота" та пересадку на "Театральну" зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування", - вказали у метро.
Станцію "Хрещатик", як зазначається, перевірено та відчинено для роботи у звичайному режимі.
Нагадаємо, більше ніж годину тому станцію "Хрещатик" та пересадку на "Майдан Незалежності" було зачинено на вхід та вихід через "мінування".