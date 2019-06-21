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Станцію метро у центрі Києва закрили через "мінування"

Київ • УНН

 • 15407 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. Станцію столичного метрополітену "Хрещатик" та пересадку на "Майдан Незалежності" зачинено на вхід та вихід через повідомлення про мінування. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу КП "Київський метрополітен".

Станцію метро у центрі Києва закрили через "мінування"

"Станцію "Хрещатик" та пересадку на "Майдан Незалежності" зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування", - вказали у метрополітені.

Як зазначається, інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки.

Нагадаємо, близько 200 проваджень відкрили цього року у Києві через псевдомінування.

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