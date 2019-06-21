Станцію метро у центрі Києва закрили через "мінування"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Станцію столичного метрополітену "Хрещатик" та пересадку на "Майдан Незалежності" зачинено на вхід та вихід через повідомлення про мінування. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу КП "Київський метрополітен".
"Станцію "Хрещатик" та пересадку на "Майдан Незалежності" зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування", - вказали у метрополітені.
Як зазначається, інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки.
Нагадаємо, близько 200 проваджень відкрили цього року у Києві через псевдомінування.