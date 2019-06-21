Близько 200 проваджень відкрили цього року у Києві через псевдомінування
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. У Києві за п’ять місяців 2019 року розпочато майже 200 кримінальних проваджень за фактами завідомо неправдивих повідомлень про замінування. Про це повідомили у прес-службі ГУНП Києва у відповіді на запит кореспондента УНН.
"За п’ять місяців 2019 року в столиці розпочато 188 кримінальних проваджень за фактами завідомо неправдивих повідомлень про підготовку вибуху за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян – ред.)", - йдеться у відповіді на запит.
Також, повідомляється, що у всіх зазначених фактах завідомо неправдиві повідомлення про підготовку вибуху здійснювалися анонімно. При здійсненні перевірки працівниками поліції по даним повідомленням вибухових пристроїв та вибухових речовин виявлено не було.
Як повідомляв УНН, 17 червня 2019 року у Києві "замінували" 19 об’єктів.