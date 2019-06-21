Около 200 производств открыли в этом году в Киеве из-за псевдоминирований
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. В Киеве за пять месяцев 2019 года начато почти 200 уголовных производств по фактам заведомо ложных сообщений о заминировании. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Киева в ответе на запрос корреспондента УНН.
"За пять месяцев 2019 года в столице начато 188 уголовных производств по фактам заведомо ложных сообщений о подготовке взрыва по признакам совершения уголовных преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан - ред.)", - говорится в ответе на запрос.
Также сообщается, что во всех указанных фактах заведомо ложные сообщения о подготовке взрыва осуществлялись анонимно. При осуществлении проверки сотрудниками полиции по данным сообщениям взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было.
Как сообщал УНН, 17 июня 2019 года в Киеве "заминировали" 19 объектов.