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Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки
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Києвом вчора прокотилась хвиля "мінувань": перевіряли посольства та ВР

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Вчора у Києві "замінували" 19 об’єктів. Про це УНН повідомили джерела у правоохоронних органах.

Києвом вчора прокотилась хвиля "мінувань": перевіряли посольства та ВР

Зокрема у правоохоронців була інформація про "замінування" КМДА, посольства Великої Британії в Україні, посольства Австралії в Україні, посольства США в Україні, Верховної Ради, місії міжнародного комітету Червоного хреста, дитячого табору та інші. 

За результатами перевірки вибухових пристроїв не знайдено, евакуйовано близько 300 осіб.

Розпочато досудове розслідування на ч. 1 ст. 259 КК України

Як повідомляв УНН, вчора станцію метро "Олімпійська" зачинили на вхід та вихід через анонімний дзвінок про мінування.

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