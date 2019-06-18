Києвом вчора прокотилась хвиля "мінувань": перевіряли посольства та ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Вчора у Києві "замінували" 19 об’єктів. Про це УНН повідомили джерела у правоохоронних органах.
Зокрема у правоохоронців була інформація про "замінування" КМДА, посольства Великої Британії в Україні, посольства Австралії в Україні, посольства США в Україні, Верховної Ради, місії міжнародного комітету Червоного хреста, дитячого табору та інші.
За результатами перевірки вибухових пристроїв не знайдено, евакуйовано близько 300 осіб.
Розпочато досудове розслідування на ч. 1 ст. 259 КК України
Як повідомляв УНН, вчора станцію метро "Олімпійська" зачинили на вхід та вихід через анонімний дзвінок про мінування.