На станції метро "Олімпійська" шукають вибухівку
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Станцію метро "Олімпійська" зачинили на вхід та вихід через анонімний дзвінок про мінування. Про це повідомила прес-служба КП "Київський метрополітен", передає УНН.
"Станцію "Олімпійська" зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування! Перепрошуємо за незручності! Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки", - йдеться в повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві за три місяці затримали 49 псевдомінерів
Як повідомляв УНН, у Києві евакуювали центральний залізничний вокзал через анонімне повідомлення про замінування.
Раніше у МОЗ порадили, як діяти у випадку повідомлення про мінування.