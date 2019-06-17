На станции метро "Олимпийская" ищут взрывчатку
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Станцию метро "Олимпийская" закрыли на вход и выход за анонимного звонка о минировании. Об этом сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен", передает УНН.
"Станция "Олимпийская" закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании! Приносим извинения за неудобства! Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНН, в Киеве эвакуировали центральный железнодорожный вокзал из-за анонимного сообщения о заминировании.
Ранее в Минздраве посоветовали, как действовать в случае сообщения о минировании.