Центральний залізничний вокзал у Києві евакуювали: шукають вибухівку
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. У Києві евакуювали центральний залізничний вокзал через анонімне повідомлення про замінування. Про це журналісту УНН повідомили в прес-службі поліції Солом’янського району Києва.
“Повідомлення про замінування надійшло на електронного почту поліції о 15:50. Евакуювали близько 2 тисяч людей, наразі проводиться перевірка, на місці працюють вибухотехніки”, — сказали в прес-службі.
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Нагадаємо, у Києві за три місяці 2019 року затримали 49 псевдомінерів.
Додамо, що у МОЗ порадили, як діяти у випадку повідомлення про мінування.