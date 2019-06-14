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Центральный железнодорожный вокзал в Киеве эвакуировали: ищут взрывчатку

Киев • УНН

 • 10730 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. В Киеве эвакуировали центральный железнодорожный вокзал из-за анонимного сообщения о заминировании. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе полиции Соломенского района Киева.

Центральный железнодорожный вокзал в Киеве эвакуировали: ищут взрывчатку

"Сообщение о заминировании поступило на электронную почту полиции в 15:50. Эвакуировали около 2 тысяч человек, проводится проверка, на месте работают взрывотехники", - сказали в пресс-службе.

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Напомним, в Киеве за три месяца 2019 задержали 49 псевдоминеров.

Добавим, что в Минздраве посоветовали, как действовать в случае сообщения о минировании.

Украинские Национальные Новости

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