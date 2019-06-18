Киевом вчера прокатилась волна "минирований": проверяли посольства и ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Вчера в Киеве "заминировали" 19 объектов. Об этом сообщили УНН источники в правоохранительных органах.
В частности у правоохранителей была информация о "заминировании" КГГА, посольства Великобритании в Украине, посольства Австралии в Украине, посольства США в Украине, Верховной Рады, миссии международного комитета Красного креста, детского лагеря и другие.
По результатам проверки взрывных устройств не найдено, эвакуированы около 300 человек.
Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 259 УК Украины
Как сообщал УНН, вчера станцию метро "Олимпийская" закрыли на вход и выход из-за анонимного звонка о минировании.