Станцию метро в центре Киева закрыли из-за "минирования"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Станцию столичного метрополитена "Крещатик" и пересадку на "Майдан Независимости" закрыли на вход и выход из-за сообщения о минировании. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен".
"Станцию "Крещатик" и пересадку на "Майдан Независимости" закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании", - отметили в метрополитене.
Как укахано, информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки.
Напомним, около 200 производств открыли в этом году в Киеве из-за псевдоминирований.