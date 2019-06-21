Еще четыре станции столичного метро закрыли из-за угрозы взрыва
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Еще четыре станции столичного метрополитена закрыли на вход и выход, как и одну пересадку между станциями, из-за сообщения о заминировании, при этом станция "Хрещатик" возобновила работу после проверки аналогичного сообщения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен".
"Станции "Олимпийская", "Печерская", "Гидропарк", "Золотые ворота" и пересадку на "Театральную" закрыли на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании", - отметили в метро.
Станцию "Крещатик", как отмечается, проверили и открыли для работы в обычном режиме.
Напомним, более чем час назад станцию "Крещатик" и пересадку на "Майдан Независимости" были закрыты на вход и выход из-за "минирования".