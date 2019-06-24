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С начала июня в Украине зафиксировали более 100 случаев "минирований"

Киев • УНН

 • 7759 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. С начала июня в Украине было более 100 случаев ложных сообщений о заминировании. Об этом сообщил заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин в Facebook, передает УНН.

С начала июня в Украине зафиксировали более 100 случаев "минирований"

"Минирования по всей Украине продолжаются. С начала этого месяца уже более 100 случаев минирований по всей Украине, не оправдались", - написал Золотухин.

Он заявил, что "есть все основания говорить, что происходит систематическая деятельность по дестабилизации ситуации в Украине".

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Кроме того, по его информации, сегодня в 11:10 "поступило очередное сообщение о заминировании (ТРЦ - ред.) Ocean Plaza - Оушен Плаза" в Киеве.

"На третьем фото вы можете видеть как охранники ТРЦ заблокировали все выходы, кроме одного двери, чем создали большой пробка из около 100 человек на выходе. Среди них и маленькие дети...

Если бы кто-то пронес в ТРЦ хотя бы маленькую петарду, размером со спичечную коробочку, от ее хлопка могла бы произойти паника, грозила бы жизни людей. Детей просто затоптали бы в дверях", - отметил Золотухин.

В связи с этим он призвал ГСЧС Украины провести обучение с персоналом охраны торгово-развлекательных центров.

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Напомним, в Киеве за три месяца 2019 года задержали 49 псевдоминеров.

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