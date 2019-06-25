В МВД инициировали усиление ответственности за "минирование"

Указано, что в Нацполиции Украины все чаще поступают сообщения о фейковых минированиях различных объектов. Реагируют правоохранители на все без исключения оперативно.

"На время проверки информации об угрозе временно блокируется деятельность указанных заведений, из-за чего граждане испытывают значительных неудобств, а предприятия - огромные убытки", - пояснили в МВД.

"Из-за массовых сообщение о минировании тех или иных объектов в столице и других регионах страны за последнее время, мы инициируем подготовку проекта изменений в наших внутренних правовых актов, уточняют регламент реагирования органов правопорядка на такие сообщения. Также готовим изменения в Уголовный Кодекс для усиление ответственности за такие сообщения. В ряде случаев предложим увеличить срок уголовной ответственности и ограничения свободы на срок более шести лет, а также предусмотреть дополнительно конфискацию имущества в и их случаях", - отметил директор Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

Он отметил, что чаще сообщения о минировании поступают от ботов из России и неподконтрольных территорий на востоке Украины. С помощью IP-телефонов и интернета рассылаются анонимные сообщения, но также случаи, когда и граждане Украины решают дезинформировать о минировании, за что привлекаются к уголовной ответственности.

В МВД добавили, что Уголовный кодекс Украины содержит отдельную статью 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности), которая предусматривает до шести лет лишения свободы.

Напомним, с начала июня в Украине было более 100 случаев ложных сообщений о заминировании.