У МОЗ у рамках реформи планують розробити нові норми шкільного харчування
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Перша леді України Олена Зеленська разом з командою фахівців розробила план заходів щодо осучаснення харчування в українських школах. Згідно з цим планом, восени 2020 року Міністерство охорони здоров'я розробить та винесе на затвердження уряду нові норми й порядок організації харчування учнів у закладах освіти. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Дружина Президента України Олена Зеленська разом з командою фахівців, які працюють над осучасненням системи шкільного харчування, провели робочу зустріч, на якій обговорили перебіг реалізації плану заходів, затвердженого у межах проекту", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що першочергові кроки з реформування системи шкільного харчування було визначено за результатами комісійного обстеження 500 шкіл та онлайн-опитування понад чотирьох тисяч учнів та їхніх батьків, проведених у лютому-березні 2020 року.
"Серед виявлених під час комісійного обстеження проблем – недотримання норм харчування та недостатній внутрішній контроль за харчуванням у школах, неможливість забезпечити дієтичне харчування для дітей, які його потребують, постачання невідповідних харчових продуктів та недостатній контроль за їхнім зберіганням, відсутність усіх необхідних приміщень та недостатнє устаткування харчоблоків", - йдеться у повідомленні.
Крім того, як зазначається, батьки наголошують на таких проблемах: несмачна та холодна їжа, одноманітне меню, яке не враховує особливі дієтичні потреби, використання напівфабрикатів та відсутність перших страв, недостатня кількість фруктів і кисломолочних продуктів, поганий санітарний стан деяких шкільних їдалень.
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Тож робоча група розробила план заходів з реформування системи харчування у школах.
"Для вирішення вищевказаних типових проблем та усуненнях причин їхнього виникнення робоча група розробила план заходів з реформування системи шкільного харчування, який включає три основні напрямки: оновлення застарілої нормативно-правової бази, підвищення контролю за якістю та безпечністю продуктів харчування та ресурсне забезпечення шкіл", - йдеться у повідомленні.
Так, згідно з планом, восени 2020 року МОЗ розробить та винесе на затвердження Кабінетом Міністрів України нові норми й порядок організації харчування учнів у закладах освіти.
Зазначається, що нові норми враховуватимуть рекомендації дієтологів та технологів щодо калорійності, поживної цінності, розмірів порцій продуктів та частоти вживання для різних вікових груп дітей і підлітків.
Також буде посилено постійний державний моніторинг з боку Держпродспоживслужби постачальників харчових продуктів та/або послуг з організації харчування для закладів загальної середньої освіти.
"Щодо ресурсного забезпечення освітніх закладів, на оновлення матеріально-технічної бази шкіл у 2020 році спрямовано 400 млн грн освітньої субвенції, надання якої Кабінет Міністрів України затвердив у грудні 2019 року. Їдальні та харчоблоки оновлять у 1809 комунальних школах, у яких загалом навчається понад 1 млн дітей. Окрім ремонту приміщень, для харчоблоків закуповується сучасне обладнання: пароконвектомати, електричні плити, холодильне обладнання, марміти, посудомийні машини тощо", - додали в повідомленні.
Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив план заходів з реформування системи шкільного харчування. Обов'язки Міністерств і відомств розписані до 2023 року.