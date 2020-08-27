Навчання в часи пандемії: у МОЗ дали рекомендації щодо роботи шкільних їдалень
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Міністерство охорони здоров’я має рекомендації щодо роботи їдалень у школах в умовах пандемії. Про них розповів на брифінгу у четвер міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Ми рекомендуємо, що їдальні, звичайно, повинні працювати в школах, але з іншим режимом харчування. Під час роботи їдалень ми не рекомендуємо застосовувати умови "шведського столу", це не може бути використано під час епідемії. Необхідно скласти відповідний графік, які класи коли перебувають в їдальні. За столом повинно знаходитись не більше 4 дітей з відстанню один від одного не менше хоча б одного метра", - сказав Степанов.
Також, зі слів міністра, відповідно до рекомендацій, усі працівники їдальні повинні перебувати в рукавичках та відповідно в захисних масках на своєму робочому місці.
Як повідомляв УНН, навчання з 1 вересня буде відбуватись у всіх школах України, за винятком шкіл, які перебувають в зонах з "червоним" рівнем епідеміологічної небезпеки.