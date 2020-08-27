Учеба во времена пандемии: в Минздраве дали рекомендации по работе школьных столовых
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. У Министерства здравоохранения есть рекомендации по работе столовых в школах в условиях пандемии. О них рассказал на брифинге в четверг министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Мы рекомендуем, что столовые, конечно, должны работать в школах, но с другим режимом питания. Во время работы столовых мы не рекомендуем применять условия "шведского стола", это не может быть использовано во время эпидемии. Необходимо составить соответствующий график, какие классы когда находятся в столовой. За столом должно находиться не более 4 детей с расстоянием друг от друга не меньше хотя бы одного метра", - сказал Степанов.
Также, по словам министра, согласно рекомендациям, все сотрудники столовой должны находиться в перчатках и соответственно в защитных масках на своем рабочем месте.
Как сообщал УНН, обучение с 1 сентября будет происходить во всех школах Украины, за исключением школ, находящихся в зонах с "красным" уровнем эпидемиологической опасности.