Учеба во времена пандемии: в Минздраве дали рекомендации по работе школьных столовых

"Мы рекомендуем, что столовые, конечно, должны работать в школах, но с другим режимом питания. Во время работы столовых мы не рекомендуем применять условия "шведского стола", это не может быть использовано во время эпидемии. Необходимо составить соответствующий график, какие классы когда находятся в столовой. За столом должно находиться не более 4 детей с расстоянием друг от друга не меньше хотя бы одного метра", - сказал Степанов.



Также, по словам министра, согласно рекомендациям, все сотрудники столовой должны находиться в перчатках и соответственно в защитных масках на своем рабочем месте.



Как сообщал УНН, обучение с 1 сентября будет происходить во всех школах Украины, за исключением школ, находящихся в зонах с "красным" уровнем эпидемиологической опасности.