Кабмін схвалив реформу харчування в школах
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Кабінет міністрів затвердив План заходів з реформування системи шкільного харчування. Обов'язки Міністерств і відомств розписані до 2023 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.
Так, дане рішення прийнято в рамках реалізації Національної стратегії щодо розбудови безпечного та здорового освітнього середовища у Новій українській школі до 2024 року.
Повідомляється, що Мінекономіки спільно з командою дружини Президента України Олени Зеленської, а також за участі Міносвіти, МОЗ, АМКУ і Держпродспоживслужби провели опитування серед 500 респондентів, аналіз діючої системи шкільного харчування, визначили її слабкі місця, десятки консультацій та зустрічей із органами виконавчої влади, представниками громадських організацій, керівниками закладів освіти.
Результат цієї роботи і було оформлено у вигляді плану, що сьогодні затверджено Урядом. Відповідно до Плану у 2020 році мають бути розроблені і затверджені:
- норми та порядок організації харчування учнів;
- типові двотижневі меню;
- санітарний регламент закладів середньої освіти;
- гігієнічні вимоги до харчоблоків закладів середньої освіти;
- методичні настанови щодо застосування системи безпечності харчових продуктів у закладах освіти;
- методологію здійснення закупівель у сфері організації харчування в закладах освіти.
Також протягом наступних 2,5 років у закладах середньої освіти має бути здійснена модернізація всіх харчоблоків. Крім цього, запроваджується на постійній основі державний моніторинг харчових продуктів, що постачаються до закладів середньої освіти.
"Реалізація плану заходів з реформування системи шкільного харчування сприятиме зниженню ризику виникнення харчових отруєнь серед дітей, підвищенню рівня їх здоров’я та формуванню здорової нації" – наголосив заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Сергій Глущенко.
Нагадаємо, що наприкінці 2019 року Президент України підписав Указ "Про невідкладні заходи щодо покращення здоров’я дітей". На виконання указу розроблялась національна стратегія розбудови безпечного та здорового освітнього середовища. Було виділено 400 млн грн державних коштів на ремонти шкільних їдалень і харчоблоків.