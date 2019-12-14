Перша леді відвідала три школи на Черкащині, щоб побачити ситуацію в їдальнях особисто

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Дружина Президента України Олена Зеленська відвідала три школи в Черкаській області — звичайну сільську в Іваньках, опорну в Дмитрушках та міську в Умані, щоб побачити ситуацію в їдальнях на власні очі. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram, передає УНН.