Перша леді відвідала три школи на Черкащині, щоб побачити ситуацію в їдальнях особисто
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Дружина Президента України Олена Зеленська відвідала три школи в Черкаській області — звичайну сільську в Іваньках, опорну в Дмитрушках та міську в Умані, щоб побачити ситуацію в їдальнях на власні очі. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram, передає УНН.
“Сьогодні відвідала три школи на Черкащині — звичайну сільську в Іваньках, опорну в Дмитрушках та міську в Умані. Різні „вагові категорії“ підібрали спеціально.
Працюємо над реформою шкільного харчування, аудит зараз в активній фазі. Звіт і статистика, безперечно, корисні, але я хочу побачити ситуацію на власні очі”, — написала Олена Зеленська.
Вона зазначила, що в усіх школах не вистачає достатньої кількості вітамінів — фруктів та соків. Так само не вистачає належних умов для приготування та споживання їжі.
“Із позитиву. На початку цього тижня Президент України підписав Указ „Про невідкладні заходи щодо покращення здоров’я дітей“. На виконання указу буде розроблено національну стратегію розбудови безпечного та здорового освітнього середовища. Міністерство освіти і науки допрацьовує системну програму, яка ляже в основу довгострокового бюджетування освітніх закладів. Наразі виділено 400 млн грн державних коштів на ремонти шкільних їдалень і харчоблоків”, — додала Олена Зеленська.
Сьогодні відвідала три школи на Черкащині – звичайну сільську в Іваньках, опорну в Дмитрушках та міську в Умані. Різні «вагові категорії» підібрали спеціально. Працюємо над реформою шкільного харчування, аудит зараз в активній фазі. Звіт і статистика, безперечно, корисні, але я хочу побачити ситуацію на власні очі. Висновки дня: вітамінів (фруктів, соків) у меню не вистачає всім учням всюди. А ще – належних умов для приготування та споживання їжі. Із позитиву. На початку цього тижня Президент України підписав Указ «Про невідкладні заходи щодо покращення здоров’я дітей». На виконання указу буде розроблено національну стратегію розбудови безпечного та здорового освітнього середовища. Міністерство освіти і науки допрацьовує системну програму, яка ляже в основу довгострокового бюджетування освітніх закладів. Наразі виділено 400 млн грн державних коштів на ремонти шкільних їдалень і харчоблоків. Це комплексні рішення, які ми разом з командою активно підтримуватимемо та втілюватимемо. Рухаємо зміни разом!
Нагадаємо, Зеленська у Латвії побувала в шкільній їдальні.