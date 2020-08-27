В Минздраве в рамках реформы планируют разработать новые нормы школьного питания

"Жена Президента Украины Елена Зеленская вместе с командой специалистов, работающих над осовремениванием системы школьного питания, провели рабочую встречу, на которой обсудили ход реализации плана мероприятий, утвержденного в рамках проекта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первоочередные шаги по реформированию системы школьного питания были определены по результатам комиссионного обследования 500 школ и онлайн-опроса более четырех тысяч учеников и их родителей, проведенных в феврале-марте 2020 года.



"Среди выявленных во время комиссионного обследования проблем - несоблюдение норм питания и недостаточный внутренний контроль за питанием в школах, невозможность обеспечить диетическое питание для детей, которые в нем нуждаются, поставки несоответствующих пищевых продуктов и недостаточный контроль за их хранением, отсутствие всех необходимых помещений и недостаточное оборудование пищеблоков", - говорится в сообщении.



Кроме того, как отмечается, родители акцентируют на таких проблемах: невкусная и холодная пища, однообразное меню, которое не учитывает особые диетические потребности, использование полуфабрикатов и отсутствие первых блюд, недостаточное количество фруктов и кисломолочных продуктов, плохое санитарное состояние некоторых школьных столовых.

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Поэтому рабочая группа разработала план мероприятий по реформированию системы питания в школах.

"Для решения вышеуказанных типовых проблем и устранения причин их возникновения рабочая группа разработала план мероприятий по реформированию системы школьного питания, который включает три основные направления: обновление устаревшей нормативно-правовой базы, повышения контроля за качеством и безопасностью продуктов питания и ресурсное обеспечение школ", - говорится в сообщении.

Так, согласно плану, осенью 2020 года МЗ разработает и внесет на утверждение Кабинетом Министров Украины новые нормы и порядок организации питания учащихся в учебных заведениях.

Отмечается, что новые нормы будут учитывать рекомендации диетологов и технологов относительно калорийности, питательной ценности, размеров порций продуктов и частоты употребления для разных возрастных групп детей и подростков.

Также будет усилен постоянный государственный мониторинг со стороны Госпродпотребслужбы поставщиков пищевых продуктов и/или услуг по организации питания для учреждений общего среднего образования.

"Что касается ресурсного обеспечения образовательных учреждений, на обновление материально-технической базы школ в 2020 году направлено 400 млн грн образовательной субвенции, предоставление которой Кабинет Министров Украины утвердил в декабре 2019 года. Столовые и пищеблоки обновят в 1809 коммунальных школах, в которых в общей сложности обучается более 1 млн детей. Кроме ремонта помещений, для пищеблоков закупается современное оборудование: пароконвектоматы, электрические плиты, холодильное оборудование, мармиты, посудомоечные машины и т.д.", - добавили в сообщении.

Напомним, Кабинет министров утвердил план мероприятий по реформированию системы школьного питания. Обязанности министерств и ведомств расписаны до 2023 года.