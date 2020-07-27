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У МОЗ напрацювали нові алгоритми надання екстреної допомоги: деталі

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КИЇВ. 27 липня. УНН. Команда Міністерства охорони здоров’я працює над оптимізацією надання екстреної медичної допомоги, наразі відпрацьовані оптимальні алгоритми надання допомоги по визначеним категоріям викликів. Про це під час брифінгу у вівторок повідомила перша заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Садов'як, передає кореспондент УНН.

“Реформування нашої медицини відбувається у різних сферах, в тому числі велику увагу ми приділяємо реформуванню екстреної медичної допомоги. На етапі реформування галузі ми відмітили те, що у нас 2/3 паціентів не отримують вчасно і забезпечені вчасно... цією бригадою надання допомоги. Із загальної кількості викликів — 6,8 млн, які здійснюються — 4,7 млн з них є невчасними”, — сказала зам міністра, додавши, що це — низькі показники, і у МОЗ прагнуть їх підвищити.

Садов’як зазначила, що наразі на підконтрольних уряду України територіях працює 25 регіональних центрів ЕМД та МК, які забезпечують надання екстреної медичної допомоги населенню. З її слів, команда МОЗ під керівництвом Максима Степанова працює над оптимізацією надання екстреної медичної допомоги.

“Наразі відпрацьовані такі оптимальні алгоритми надання допомоги по визначеним категоріям викликів. Ми вважаємо, і це буде виявлятись в наших нормативних документах, що дані виклики ми поділили на кілька категорій. У випадках, що відносяться до категорії критичних, прибуття екстреної бригади медичної допомоги становить 10 хвилин. Категорія екстрених викликів передбачає прибуття протягом 20 хвилин. Неекстренні виклики направляються до відповідного закладу охорони здоров’я, що надає первинну медичну допомогу, а у разі відсутності такої можливості диспетчер напрямку направлятиме до пацієнта бригаду екстреної допомоги, що не виконує критичні або екстрені виклики”, — сказала Садов’як.

Зі слів заступниці міністра, командою фахівців детально опрацьовані дані критерії щодо кожної з категорій, аби забезпечити максимальну оптимізацію розподілених ресурсів та виробити ефективні алгоритми, що дозволять надати якісну своєчасну допомогу категоріям таких пацієнтів.

Вона також навела повний перелік категорій:

  • Критичний стан — це такий стан який вимагає негайного реагування, негайного втручання, по-суті реанімаційних заходів. Наприклад, при ознаках клінічної смерті, обструкції дихальних шляхів, виникненню полі травми. Ця категорія відрізняється і визначається високими показниками смертності.
  • Екстрений виклик. До нього відносяться потенційно серйозні стани, що можуть вимагати такої швидкої оцінки, невідкладної допомоги на місці або невідкладного транспортування. Показники смертності тут дещо нижчі, але небезпека для життя і здоров’я залишається критичною.
  • Не екстрені — стани, які не несуть за собою загрозу для життя та здоров’я пацієнта, але мова йде про необхідність надання медичної допомоги при, наприклад, загостренні хронічних захворювань. Показники смертності низькі або нульові.
  • Непрофільні виклики. У цьому випадку реагування відбувається без виїзду бригади ЕМД і пацієнт може отримати консультацію телефоном.

    • Як повідомляв УНН, Степанов закликав суттєво збільшити штрафи за непропуск карет “швидкої” на дорогах.

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