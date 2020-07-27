Степанов закликав суттєво збільшити штрафи за непропуск карет "швидкої" на дорогах

"Є проблематика щодо пропуску карети швидкої допомоги... Я переконався у цьому на власні очі, коли ми їздили по викликах. Не завжди наші водії, які знаходяться на дорогах, відразу пропускали карету швидкої допомоги. Мені здається, що треба суттєво збільшувати штрафи і покарання за непропуск машини екстреної медичної допомоги", - сказав міністр.

Він також наголосив, що наразі медики швидкої не мають справедливої заробітної плати, крім того, умови, в яких вони працюють, інфраструктура, інколи "не просто потребує ремонту, а треба взагалі її змінювати і перевозити їх в інше приміщення, тому що це просто неприпустимо".

"Окрім заробітної плати, ще є великі проблеми щодо захисту наших медичних працівників. Дуже часто вони виїжджають на виклик і не знають, що їх там очікує, тому що, різні люди, є і напади на працівників медичної допомоги, і, я думаю, найближчим часом ми знайдемо рішення з міністерством внутрішні справ, яким чином їх захищати", - підкреслив Степанов.

Нагадаємо, раніше Степанов створив медичну раду при Міністерстві охорони здоров’я, до якої входять провідні спеціалісти у галузі медицини, щоб надавати пропозиції з реформування системи охорони здоров’я.