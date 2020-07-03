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Степанов створив медраду при МОЗ для реформування системи охорони здоров’я

Степанов створив медраду при МОЗ для реформування системи охорони здоров’я

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 липня. УНН. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов створив медичну раду при Міністерстві охорони здоров’я, до якої входять провідні спеціалісти у галузі медицини, щоб надавати пропозиції з реформування системи охорони здоров’я. Про це він сказав під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

"Вчора, згідно підписаного мною наказу, була створена медична рада при Міністерстві охорони здоров’я. Медична рада була створена з одних із найкращих провідних фахівців нашої країни. Вона складається з фахівців інфекційних захворювань, фахівців-спеціалістів з кардіології, кардіохірургії, онкології, сімейної медицини. До складу увійшли, в тому числі, і головні лікарі різних лікарень різного рівня", - сказав Максим Степанов.

Він зазначив, що це і обласні лікарні, районні лікарні і фахівці з сімейної медицини.

"Задля чого була створена ця медична рада? Тому що я завжди казав, і я в цьому переконаний, що будь-які рухи у нашій реформі, будь-які створення системи охорони здоров’я, системи надання медичної допомоги, можливо зробити тільки з фахівцями галузі. Тільки з фахівцями нашої сфери, медицини, якими ми всі, особливо зараз, при пандемії, ми всі пишаємось. Тому що вони бережуть наше здоров’я, вони нас лікують і ми до них звертаємось за допомогою. І саме з ними треба консультуватися, у який спосіб нам рухати медицину", - додав Максим Степанов.

За його словами, без їх думки було б складно створити якісну медицину.

"Чим саме буде опікуватися наша медична рада, яка була вчора створена? Основними завданнями медичної ради є розробка та внесення міністру охорони здоров’я пропозицій щодо реформування системи охорони здоров’я. Надання пропозицій щодо визначення пріоритетів стосовно використання міжнародної технічної допомоги, бенефіціаром якої визначено Міністерство охорони здоров’я, для впровадження реформ. Тобто, будь-яка міжнародна технічна допомога, або будь-яке кредитування. В тому числі, я вважаю, треба радитися з нашими спеціалістами де саме використати - більш ефективне використання. І надання пропозицій щодо впровадження у практику закладів охорони здоров’я нових та існуючих медичних технологій", - зазначив Максим Степанов.

Нагадаємо, лікарні, які збиралися скорочувати у рамках медреформи, вилікували сотні людей від COVID-19.

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