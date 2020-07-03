Степанов создал медсовет при Минздраве для реформирования системы здравоохранения

"Вчера, согласно подписанного мной приказа, был создан медицинский совет при Министерстве здравоохранения. Медицинский совет был создан с одними из лучших ведущих специалистов нашей страны. Он состоит из специалистов инфекционных заболеваний, специалистов-специалистов по кардиологии, кардиохирургии, онкологии, семейной медицине. В состав вошли, в том числе, и главные врачи различных больниц разного уровня", - сказал Максим Степанов.

Он отметил, что это и областные больницы, районные больницы и специалисты по семейной медицине.

"Для чего был создан этот медицинский совет? Потому что я всегда говорил, и я в этом убежден, что любые движения в нашей реформе, любое создание системы здравоохранения, системы оказания медицинской помощи, можно сделать только со специалистами отрасли. Только со специалистами нашей сферы, медицины, которыми мы все, особенно сейчас, при пандемии, мы все гордимся. Потому что они берегут наше здоровье, они нас лечат и мы к ним обращаемся за помощью. И именно с ними надо консультироваться, каким образом нам двигать медицину", - добавил Максим Степанов.

По его словам, без их мнения было бы сложно создать качественную медицину.

"Чем именно будет заниматься наш медицинский совет, который был вчера создан? Основными задачами медицинского совета является разработка и внесение министру здравоохранения предложений по реформированию системы здравоохранения. Предоставление предложений по определению приоритетов относительно использования международной технической помощи, бенефициаром которой определено Министерство здравоохранения, для внедрения реформ. То есть, любая международная техническая помощь, или любое кредитование. В том числе, я считаю, надо советоваться с нашими специалистами где именно использовать - более эффективное использование. И предоставление предложений по внедрению в практику учреждений здравоохранения новых и существующих медицинских технологий", - отметил Максим Степанов.

Напомним, больницы, которые собирались сокращать в рамках медреформы, вылечили сотни людей от COVID-19.