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Лікарні, які збиралися скорочувати в рамках медреформи, вилікували сотні людей від COVID-19 - Голубовська

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 червня. УНН. Лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська розповіла, що ті інфекційні лікарні, які збиралися скорочувати в рамках медичної реформи, вилікували по 300-500 осіб під час пандемії COVID-19. Про це вона сказала в ефірі телеканалу ZIK, передає УНН.

"Я ось поїздила по регіонах і подивилася на ті інфекційні лікарні, які вже під ніж їх скорочувати збиралися (в рамках медреформи - ред.), і все - вони там вже по 300, по 400, по 500 осіб вилікували (від COVID-19 - ред.) ... Не встигли - і лежать ці люди, дихають киснем. А чим би вони вдома дихали?" - сказала Ольга Голубовська.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Голубовська про медреформу: пацієнта там немає

Нагадаємо, Кабмін проводить підготовку лікарень до другої хвилі пандемії коронавірусу.

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