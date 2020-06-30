Лікарні, які збиралися скорочувати в рамках медреформи, вилікували сотні людей від COVID-19 - Голубовська

"Я ось поїздила по регіонах і подивилася на ті інфекційні лікарні, які вже під ніж їх скорочувати збиралися (в рамках медреформи - ред.), і все - вони там вже по 300, по 400, по 500 осіб вилікували (від COVID-19 - ред.) ... Не встигли - і лежать ці люди, дихають киснем. А чим би вони вдома дихали?" - сказала Ольга Голубовська.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Голубовська про медреформу: пацієнта там немає

Нагадаємо, Кабмін проводить підготовку лікарень до другої хвилі пандемії коронавірусу.