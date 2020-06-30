Больницы, которые собирались сокращать в рамках медреформы, вылечили сотни человек от COVID-19 - Голубовская
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Врач-инфекционист Ольга Голубовская рассказала, что те инфекционные больницы, которые собирались сокращать в рамках медицинской реформы, вылечили по 300-500 человек во время пандемии COVID-19. Об этом она сказала в эфире телеканала ZIK, передает УНН.
“Я вот поездила по регионам и посмотрела на те инфекционные больницы, которые уже под нож их сокращать собирались (в рамках медреформы - ред.), и все - они там уже по 300, по 400, по 500 человек вылечили (от COVID-19 - ред.)… Не успели - и лежат эти люди, дышат кислородом. А чем бы они дома дышали?” - сказала Ольга Голубовская.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Голубовская о медреформе: пациента там нет
Напомним, Кабмин проводит подготовку больниц ко второй волне пандемии коронавируса.