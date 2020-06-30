Больницы, которые собирались сокращать в рамках медреформы, вылечили сотни человек от COVID-19 - Голубовская

“Я вот поездила по регионам и посмотрела на те инфекционные больницы, которые уже под нож их сокращать собирались (в рамках медреформы - ред.), и все - они там уже по 300, по 400, по 500 человек вылечили (от COVID-19 - ред.)… Не успели - и лежат эти люди, дышат кислородом. А чем бы они дома дышали?” - сказала Ольга Голубовская.

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Напомним, Кабмин проводит подготовку больниц ко второй волне пандемии коронавируса.