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В Минздраве разработали новые алгоритмы оказания экстренной помощи: детали

В Минздраве разработали новые алгоритмы оказания экстренной помощи: детали

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КИЕВ. 27 июля. УНН. Команда Министерства здравоохранения работает над оптимизацией предоставления экстренной медицинской помощи, пока отработаны оптимальные алгоритмы оказания помощи по определенным категориям вызовов. Об этом во время брифинга во вторник сообщила первый заместитель министра здравоохранения Ирина Садовьяк, передает корреспондент УНН.

"Реформирование нашей медицины происходит в разных сферах, в том числе большое внимание мы уделяем реформированию экстренной медицинской помощи. На этапе реформирования отрасли мы заметили, что у нас 2/3 пациентов не получают вовремя и обеспечены вовремя... этой бригадой оказания помощи. Из общего количества вызовов - 6,8 млн, осуществляемых - 4,7 млн из них являются несвоевременными", - сказала замминистра, добавив, что это - низкие показатели, и в Минздраве хотят их повысить.

Садовьяк отметила, что сейчас на подконтрольных правительству Украины территориях работает 25 региональных центров ЭМП и МК, которые обеспечивают оказание экстренной медицинской помощи населению. По ее словам, команда МЗ под руководством Максима Степанова работает над оптимизацией предоставления экстренной медицинской помощи.

"Сейчас отработанные такие оптимальные алгоритмы оказания помощи по определенным категориям вызовов. Мы считаем, и это будет проявляться в наших нормативных документах, данные вызовы мы разделили на несколько категорий. В случаях, относящихся к категории критических, прибытие экстренной бригады медицинской помощи составляет 10 минут. Категория экстренных вызовов предусматривает прибытия в течение 20 минут. Неэкстренные вызовы направляются в соответствующее учреждение здравоохранения, предоставляющие первичную медицинскую помощь, а в случае отсутствия такой возможности диспетчер направляет к пациенту бригаду экстренной помощи, не выполняющую критические или экстренные вызовы", - сказала Садовьяк.

По словам заместителя министра, командой специалистов детально проработанные данные критерии по каждой из категорий, чтобы обеспечить максимальную оптимизацию распределенных ресурсов и выработать эффективные алгоритмы, которые позволят предоставить качественную своевременную помощь категориям таких пациентов.

Она также привела полный перечень категорий:

  • Критическое состояние - это такое состояние требующий немедленного реагирования, немедленного вмешательства, по сути реанимационных мероприятий. Например, при признаках клинической смерти, обструкции дыхательных путей, возникновению поле травмы. Эта категория отличается и определяется высокими показателями смертности.
  • Экстренный вызов. К нему относятся потенциально серьезные состояния, могут требовать такой быстрой оценки, неотложной помощи на месте или неотложного транспортировки. Показатели смертности здесь несколько ниже, но опасность для жизни и здоровья остается критической.
  • Не экстренные - состояния, которые не несут за собой угрозу для жизни и здоровья пациента, но речь идет о необходимости оказания медицинской помощи при, например, обострении хронических заболеваний. Показатели смертности низкие или нулевые.
  • Непрофильные вызовы. В этом случае реагирование происходит без выезда бригады ЭМП и пациент может получить консультацию по телефону.

    • Как сообщал УНН, Степанов призвал существенно увеличить штрафы за непропуске карет "скорой" на дорогах.

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