В Минздраве разработали новые алгоритмы оказания экстренной помощи: детали
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Команда Министерства здравоохранения работает над оптимизацией предоставления экстренной медицинской помощи, пока отработаны оптимальные алгоритмы оказания помощи по определенным категориям вызовов. Об этом во время брифинга во вторник сообщила первый заместитель министра здравоохранения Ирина Садовьяк, передает корреспондент УНН.
"Реформирование нашей медицины происходит в разных сферах, в том числе большое внимание мы уделяем реформированию экстренной медицинской помощи. На этапе реформирования отрасли мы заметили, что у нас 2/3 пациентов не получают вовремя и обеспечены вовремя... этой бригадой оказания помощи. Из общего количества вызовов - 6,8 млн, осуществляемых - 4,7 млн из них являются несвоевременными", - сказала замминистра, добавив, что это - низкие показатели, и в Минздраве хотят их повысить.
Садовьяк отметила, что сейчас на подконтрольных правительству Украины территориях работает 25 региональных центров ЭМП и МК, которые обеспечивают оказание экстренной медицинской помощи населению. По ее словам, команда МЗ под руководством Максима Степанова работает над оптимизацией предоставления экстренной медицинской помощи.
"Сейчас отработанные такие оптимальные алгоритмы оказания помощи по определенным категориям вызовов. Мы считаем, и это будет проявляться в наших нормативных документах, данные вызовы мы разделили на несколько категорий. В случаях, относящихся к категории критических, прибытие экстренной бригады медицинской помощи составляет 10 минут. Категория экстренных вызовов предусматривает прибытия в течение 20 минут. Неэкстренные вызовы направляются в соответствующее учреждение здравоохранения, предоставляющие первичную медицинскую помощь, а в случае отсутствия такой возможности диспетчер направляет к пациенту бригаду экстренной помощи, не выполняющую критические или экстренные вызовы", - сказала Садовьяк.
По словам заместителя министра, командой специалистов детально проработанные данные критерии по каждой из категорий, чтобы обеспечить максимальную оптимизацию распределенных ресурсов и выработать эффективные алгоритмы, которые позволят предоставить качественную своевременную помощь категориям таких пациентов.
Она также привела полный перечень категорий:
Как сообщал УНН, Степанов призвал существенно увеличить штрафы за непропуске карет "скорой" на дорогах.