У Мін'юсті розповіли про нову процедуру банкрутства

"Про нову процедуру банкрутства. Змінилося досить багато. Ми відстояли позицію, що маємо вже запускати цей процес і в процесі подивитися, як воно буде працювати. Говорити, що цей інститут буде недолугим — це теорія, треба подивитися і зрозуміти, чому, власне, ці процеси так прописали, як удосконалити", - зазначила Коломієць.

За її словами, велика кількість учасників ринку пропонують внести їхні пропозиції до Кодексу.

"Кодекс вводить новий принцип солідарної відповідальності, який зараз трошечки навіть деяких управлінців і власників налякав. Вони переживають, що якщо не повідомлять і не розпочнуть процедуру банкрутства, їх можуть притягнути до відповідальності, що вони, фактично, довели до неплатоспросможності. Це дуже хороша ініціатива, тому що ми прекрасно розуміємо, що це унеможливлює існування певних злочинних економічних схем на самому початку", - зазначила заступниця міністра.

За її словами, на сьогодні в Україні перевели всі продажі майна банкрутів на систему ProZorro.

"Суттєвих змін, які відкотять щось назад, ми робити не будемо. Зараз 2 законопроекти у ВР зареєстровані, і ми вже домовилися, що доопрацюємо їх перед другим читанням, для того, щоб, власне, зробити те, що хочуть Мін’юст і депутати для розвитку інституції, а не для того, щоб точково щось вирішити", - підсумувала Коломієць.

Нагадаємо, 4 грудня ВР прийнято за основу проект Закону "Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства".



Як повідомлялося раніше в УНН, з 21 жовтня 2019 року вводиться в дію Кодекс України з процедур банкрутства, який набрав чинності 21 квітня 2019 року.