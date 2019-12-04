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ВР схвалила законопроекти у сфері банкрутства

ВР схвалила законопроекти у сфері банкрутства

Київ • УНН

 • 11976 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. ВР прийнято за основу проект Закону "Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства", передає УНН.

Законопроектом пропонується усунути недоліки Кодексу України з процедур банкрутства щодо недопущення відкриття проваджень у справах про банкрутство органів державної влади, органів місцевого самоврядування, бюджетних установ та організацій задля недопущення порушення норм Конституції України.

На думку законотворців, це дозволить господарським судам здійснювати провадження у справах про банкрутство у встановлені Кодексом процесуальні строки, що стимулює інвестиційну та кредитну сфери економіки України.

Законопроект має прискорити приведення Положення про автоматизовану систему документообігу суду у відповідність до цього Кодексу, а також впровадження в роботу судів Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, передбаченої процесуальними кодексами.

Також парламент схвалив за основу проект Закону “Про внесення змін до Прикінцевих та Перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства”

Законопроектом пропонується врегулювати відносини у сфері страхування, та розвиток страхових послуг у сфері банкрутства; забезпечити безперервне здійснення процедур банкрутства; запобігти банкрутству теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання та водовідведення до поліпшення їх фінансового становища шляхом реалізації Закону України “Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії”.

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