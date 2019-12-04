ВР одобрила законопроекты в сфере банкротства

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 8696 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 103589 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 76146 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 103611 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116250 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146537 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147381 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140247 просмотра

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 183634 просмотра

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5 марта, 13:05 • 116671 просмотра

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ВР одобрила законопроекты в сфере банкротства

ВР одобрила законопроекты в сфере банкротства

Киев  •  УНН

 • 11975 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. ВР принят за основу проект Закона "О внесении изменений в Кодекс Украины из процедур банкротства", передает УНН.

Законопроектом предлагается устранить недостатки Кодекса Украины по процедурам банкротства относительно недопущения открытия производств по делам о банкротстве органов государственной власти, органов местного самоуправления, бюджетных учреждений и организаций для недопущения нарушения норм Конституции Украины.

По мнению законотворцев, это позволит хозяйственным судам осуществлять производство по делам о банкротстве в установленные Кодексом процессуальные сроки, стимулирует инвестиционную и кредитную сферы экономики Украины.

Законопроект ускорить приведение Положения об автоматизированной системе документооборота суда в соответствии с настоящим Кодексом, а также внедрение в работу судов Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы, предусмотренной процессуальными кодексами.

Также парламент принял за основу проект Закона "О внесении изменений в Заключительные и Переходные положения Кодекса Украины из процедур банкротства"

Законопроектом предлагается урегулировать отношения в сфере страхования, и развитие страховых услуг в сфере банкротства; обеспечить непрерывное осуществление процедур банкротства; предотвратить банкротство теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций, предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения к улучшению их финансового положения путем реализации Закона Украины "О мерах, направленных на урегулирование задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций и предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения за потребленные энергоносители".

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